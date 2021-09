Christophe AIG

FORMATION

BEP electronique | 1986 à 1987 | Paris

BAFA | 1987 CEMEA

CAP de cuisine | 1987 à 1989 | Ecole supérieure de cuisine Française Jean Ferrandi PARIS 6ème

Stages de perfectionnements en cuisine et sous vide, traçabilité alimentaire restauration commerciale et collective

COMPETENCES

Gestion des achats et de stocks cuisines

o Achats des fournitures, consommables et vérifier les conformités

o Définir les besoins en approvisionnement, planifier et contrôler le traitement des commandes, contrôle à réception

Responsable qualité - traçabilité

o Contrôle qualité, Plan de maitrise sanitaire audit externe demande dagrément vétérinaire (Fr)

Management (25 personnes)

o Suivi administratif du personnel (recrutement, planning, rapport journalier )

o Accompagnement de travailleurs handicapés (ESAT) en tant que moniteur dateliers