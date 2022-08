Christophe ARNAUD

Actuellement en recherche d’emploi, je souhaite confirmer ma nouvelle orientation professionnelle dans le domaine logistique.



Fort d’une expérience de 12 ans au poste de technicien logistique méthode et informatique, j’ai pu optimiser, au travers de diverses actions projet, la gestion d’un site et obtenir des gains de productivité conséquents.



Cette double casquette d’analyste programmeur et de technicien logistique m’ont permis d’analyser et d’optimiser les méthodes au sein de l’entreprise en mesurant les enjeux d’une collaboration interservices efficace.



Mes compétences :

Analyse

Analyse fonctionnelle

Dynamisme

Reporting

Réactivité

Microsoft Visio