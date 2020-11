Christophe ARONDEL

Consulter le site suivant pour en savoir plus :

http://www.lednora.fr/



Bon à savoir :

* 30 ans d'expériences

* Utilisation des outils de développement et base Oracle depuis 1997.



* Assistance à la maitrise d'ouvrage / conseil :

- Conseil technique,

- Préconisation de solutions,

- Définition de l'architecture,

- Définition du périmètre technique,

- Expression des besoins, aide à la rédaction de cahier des charges.



* Maitrise dœuvre :

- Suivi de projet et encadrement d'équipes,

- Dossier d'analyse détaillé,

- Conception et réalisation d'applicatif spécifique,

- Installation et configuration de l'architecture technique,

- Intégration de solutions logicielles,

- Assistance à la recette technique,

- Assistance à la mise en production / exploitation,

- DBA Etude.



* Accompagnement :

- Transfert de compétences,

- Maintenance applicative et évolutive.



* Axe d'intérêts et investissement personnel du moment :

- base Oracle 18/19c, dataguard

- Plateforme WAPP (Windows, Apache, PostgreSQLet PHP)

- SQL Server (2005 et 2008 R2 Express Edition), PostgreSQL 10 et >

- Virtualisation Virtual Box, Vagran

- Concept de "business mapping", bonnes pratiques ITIL V3



Mes compétences :

SQL/PLSQL

Chef de projet

dba Oracle