Christophe BAN

Expérience significative au sein de réseaux en franchise, je suis très orienté développement et animation de réseaux commerciaux.

Je suis actuellement Directeur Commercial Nord et Belgique au sein du groupe Naturhouse.



Naturhouse c’est 600 centres en France et plus de 700 000 clients en 10 années.



Naturhouse s’impose comme le leader dans la prise en charge des personnes en surpoids.



Mes compétences :

Business

Business developpement

COMMERCE

Conseils et Services

Création

Création d'entreprise

Document Unique

Entrepreneur

EvRP

Franchise

Licence de marque

Plan de prevention

Prévention

Recrutement

Reprise d'entreprise