Christophe BARUTAUT

Rattaché à la BSCC du groupe La Poste,mon rôle est de manager 20 personnes affectées a la reception de tous les colis non distribuables de france .Seul site postal à être autorisé à ouvrir les colis afin d’y découvrir le moindre indice permettant de pouvoir remettre en acheminement les paquets.

Nous travaillons avec tous les sites postaux français ainsi que tous les clients destinataires ou expéditeurs.

Notre mission est de faire toutes les recherches nécessaires afin de pouvoir renseigner et agir sur les différentes demandes de clients .

Cette activité s'accompagne au quotidien d'un travail axé sur le suivi,le contrôle et le respect des nombreux indicateurs de qualité et de sûreté.



Mes compétences :

Word,Excel,PowerPoint,SharePoint,Office365.

Conso+,néo,score,colisearch