Christophe BASTIAN

En résumé



Le régisseur : son rôle, ses attributions...







Le régisseur est un assembleur.



Il pilote les différents corps de métiers exerçant leur savoir-faire sur l’événement de sorte que l’ensemble prenne toute sa cohérence le jour J.



Il dirige et coordonne les équipes techniques et logistiques pendant l’opération.



Sur un événement, il est responsable de la faisabilité technique et logistique au cours des phases de préparation, de montage et de démontage des opérations en tenant compte du cahier des charges du client.



Il coordonne les régies son, lumière,vidéo et les effets selon le programme établi.



Il harmonise les étapes et le suivi du montage et du démontage.







MES MISSIONS, MES COMPÉTENCES :



- Organiser le travail avec méthode.



- Savoir élaborer un rétro-planning, un plan de travail, un conducteur technique ou une conduite technique.



- Encadrer et coordonner les équipes techniques,



- Savoir manager et superviser le travail les équipes et sous-traitants extérieurs.



- Fédérer les équipes, fournisseurs et sous-traitants autour du projet.



- Avoir une compréhension global de l’événement et des impératifs de chacun.



- Prendre en compte et trouver des solutions aux imprévus rencontrés.



- Prévenir les problèmes, prendre les décisions appropriées et décider rapidement des mesures à prendre.



- Travailler en équipe, mais savoir être autonome lorsque c’est nécessaire.



- Rendre compte au moment opportun.



- Connaissances techniques concernant les différents corps de métiers sollicités ( lumière, son et multimédia, structures, décors, traiteur …).







- Gérer son stress et celui des autres dans les conditions d’urgence, tenir le timing prévu.



- Avoir un relationnel et une écoute de qualité que ce soit vis-à-vis du client final ou avec les différents intervenants.







- Faire respecter les règles de sécurité et la législation en vigueur.



- Respecter et faire respecter les impératifs réglementaires et administratifs.







Fonctions :



- Chef d ‘équipe



- Régisseur Technique



- Régisseur de Production



- Présentateur / Master of Ceremony



- Technico-Commercial dans les métiers de l’événement



- Gestion / Suivi administratif et financier des opérations ( marges )







Relation Clientèle :



- Prise de contact et suivi de dossiers



- Conception & présentation de projet



- Élaboration du devis / Négociations & signature



- Suivi des règlements



- Apte à être disponible pour un donneur d’ordre et à travailler sur la base d’un cahier des charges.







Management :



- Direction du personnel et chef d’équipe



- Encadrement de personnalités variées ( Artistes / Techniciens du spectacle)



- Sélection & gestion des sous-traitants



- Mise en place & coordination de l’opération



- Gestion des fournisseurs / prestataires



- Gestion des intermittents







Technique :



- Chef d ‘équipe



- Superviseur Son, Lumières, Audiovisuel / Décoration / Traiteur etc...



- Expérience sous environnements variés



- Autonomie complète sur des opérations à concurrence de 100 000 € ( Équipe 10/15 personnes ).



- Travail en collaboration ( agences ) sur les budgets supérieurs







Informatique :



- Word / Excel / PowerPoint / Photoshop ( bases ) / Internet



Mes compétences :

Lancement produit

Assembleur

Production

Roadshow

Régisseur

Team building

Sonorisation

Organisation