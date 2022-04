Christophe BASTIDE

AXA réseau AEP est le réseau salarié spécialisé en Gestion de Patrimoine.

Fort d'une expérience de 7ans en CGPI, j'ai intégré le groupe Allianz en 2009, pour y parfaire mes compétences et y obtenir la certification ISO22222 CGPC. Depuis Janvier 2015, je poursuis mon activité chez Axa.

Toujours à la recherche de clients et de partenaire, n'hésitez pas à me contacter .