Christophe BATIER

Apres avoir gravis mes échelons pendant plus de quinze ans dans la restauration, j'ai été contraint de cesser mon activité suite à une reconnaissance de travailleur handicapé catégorie b. s'en est suivi un an en tant que qu'animateur pour association puis trois ans comme commercial dans le secteur mobil home. dans le cadre d'une reconvention professionnelle j'ai eu l'opportunité d'intégrer le crédit agricole du Languedoc 8 mois comme téléconseiller puis un an en alternance entre agence et faculté d'économie de Montpellier ou j’ai obtenu mon diplôme universitaire. Très attaché à la satisfaction clientèle et à un développement commercial de qualité, mon esprit d'équipe, ma rigueur, mon organisation, et mon implication dans le travail sont autant d'atouts que je souhaite mettre à la disposition d'une entreprise.