Christophe BAUDON

Madame,Monsieur,



j'ai suivi une formation diplômante en informatique, en 2015 , afin d'acquérir des compétences de technicien de maintenance Micro/Informatique .

Une expérience de plus de 10 ans dans le SAV produit brun (télévisions) m'a permis d'acquérir des qualités humaines nécessaires à la fonction d'un technicien en informatique.

Je souhaite,aujourd'hui,mettre à profit et à votre service mes compétences techniques et mes qualités relationnelles, tout en intégrant votre équipe de techniciens.

Un entretien me permettrait de vous exposer mes motivations et mon intérêt pour le poste .

Dans l'attente de vous rencontrer,

je vous prie d'agréer,Madame,Monsieur,l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

help desk

UNIX

TCP/IP

Microsoft Windows 7

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Linux

ITIL