Christophe BAUER

Automaticien indépendant, je dispose d’une solide expérience en automatisme et informatique industrielle, aussi bien sur des installations de process que sur des machines spéciales.



Mes compétences vont de la définition des besoins jusqu’à la mise en service en intégrant toutes les phases intermédiaires d’un projet.



Mes connaissances en mécanique et en électricité constituent un atout tout au long de la réalisation d’un projet.



Mon expérience des mises en service me confère une grande autonomie pour la mise en place de tout type d’installation, du montage jusqu’à la formation des opérateurs et de la maintenance.



Je propose :



Toute étude d’automatisme sur divers plateformes automates

Etude et programmation de tout système programmable (cartes d’axes, robot…)

Etude de toutes liaisons réseaux particulières (protocoles propriétaire…)

Mise en place des installations, mise en service, formations, qualifications

Maintenance et dépannage de tout système automatisé.