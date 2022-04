Je suis gérant d'exploitation agricole bio avec mes 2 associés : Géraldine et Lionel. Nous avons différents ateliers :

- plats cuisinés artisanaux bio en conserves

- pommes de terre

- carottes

- bovins

- porcs gascons plein air

- céréales

- plantes médicinales

...



L'essentiel de notre activité est distribué en circuit court (vente directe à la ferme et via nos différents sites webs que nous avons créé :Array etArray