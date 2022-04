Christophe BEAUDUCEL

Docteur en Histoire de l'art moderne et contemporain, je dirige LISAA (L'institut Supérieur des Arts Appliqués), à Nantes. L'école fait partie du groupe Lisaa, forte de sept école en France (4 à Paris, Strasbourg, Rennes et Nantes). L'ensemble de ces écoles propose des formations portant sur tous les domaines du design. Lisaa Nantes délivres des diplômes d'Etat de niveau Bac + 2 : un BTS Design graphique, un BTS Design d'Espace, et un BTS Design de Mode, Textile et environnement.







Mes compétences :

Pédagogie

Management