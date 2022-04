Christophe BEAUVAIS

+ de 20 ans d'expérience au sein d'équipementiers et clients telecom (Directeur Comptes Mobiles d'un équipementier, DGA Centre d'Appel national, Directeur Commercial d'un intégrateur telecom).



Activité actuelle :

Directeur des Relations avec les Collectivités Locales du Cher(18) et de l'Indre(36), Orange.

Mon rôle est d'assurer une présence forte de l'entreprise auprès des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux, des représentants de l'Etat notamment les structures régionales, des organismes consulaires, de grands prescripteurs locaux.

Cette proximité et écoute locale doit permettre d'apporter un éclairage et de participer au développement de l'utilisation des TIC et leurs usages auprès des Collectivités Locales et Territoriales.



L’aménagement numérique du territoire contribue largement à son attractivité. C'est un enjeu stratégique pour les collectivités territoriales. C'est aussi une priorité pour le Groupe Orange.



Retrouvez-moi sur Twitter : @BeauvaisChris



Bénévole à Indre Initiative :

- Participation et Jury au Comité de sélection des candidats

- Apport en compétences (Stratégie marketing et commerciale / Présence et business via les Réseaux Sociaux) auprès de dirigeants de PME / TPE soutenus par Indre Initiative

- Atelier à destination des créateurs / repreneurs : Booster votre activité à travers les réseaux Sociaux

- Vice-Président BGE Saint-Amand Montrond (18)

- Membre créateur BGE Vierzon (18)

Les structures BGE permettent à chacun de relever sa capacité à entreprendre, accompagnent les porteurs de projets par des compétences d'entrepreneurs terrain.

- Coaching commercial



Administrateur du Cluster AGHIR (Vierzon - 18)

CLUSTER AGHIR : Grappe d'Entreprises lauréate de la seconde vague de candidature auprès de la DATAR en 2011. Thématique AUTONOMIE GERONTOLOGIE HANDICAP INNOVATION RECHERCHE.

Identification et suivi de projets innovants en Région Centre, acteur phare régional de la SILVER ECONOMIE









Mes compétences :

Fibre optique

Collectivités locales

Vidéosurveillance

TIC

Smart Grid

Innovations

Haut Débit

E-santé

Réseaux Sociaux