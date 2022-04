Bonjour, je suis Christophe Béghin, 25 ans, Web Designer et Front-End Developer depuis 2005.



Passionné par le web et tout ce qui l’entoure, je cherche constamment à enrichir mes connaissances, et je reste au fait des dernières avancées technologiques.



Après une expérience en Freelance durant 3 ans, j’ai pris la décision de rechercher activement un emploi afin d’évoluer au sein d’une équipe, de pouvoir enrichir mes connaissances et de partager les miennes.



Autodidacte, j’ai pu, au cours de mon expérience en Freelance, développer des compétences dans les différents domaines de la conception web. Véritable perfectionniste, je suis à même de concevoir des interfaces permettant une navigation intuitive et confortable tout en respectant les contraintes liées au web.

Mes compétences comprennent également le développement front-end (HTML5/CSS3/jQuery)

Plus récemment, je me suis concentré sur la conception mobile, qui est, à mon avis, le nouveau défi pour les Web Designer.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

CSS3

Html5

Photoshop

WebDesign

HTML

jQuery

Web développeur

JQuery Mobile

CSS

Illustrator

Adobe CC