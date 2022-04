Christophe BELLAIRE

Responsable Technique, Chef d'Atelier en mécanique depuis plusieurs années.



Ma grande expérience dans la profession me permet de vous garantir la fiabilité de ma candidature et de mon savoir-faire : management des équipes, organisation de l'atelier et répartition du travail, formation des nouveaux recrutés, veille au respect des normes de sécurité... Autant d'aptitudes dont j'aimerais mettre à votre disposition.



Je possède également une expérience professionnelle à l'international (Sénégal, Mali, Mauritanie, Congo,Guinée).

De façon plus générale je suis autodidacte, ce qui se ressent dans mes capacités d'apprentissage et

d'adaptation devant de nouvelles technologies, diverses réalisations personnelle et professionnelle

peuvent en témoigner.



Mes compétences techniques, d'esprit d'analyse, de capacité à encadrer, sens de l'organisation,

efficacité et polyvalence sont largement reconnues et peuvent être confirmée par des références.







Mes compétences :

budgets

Calibration

Siemens Hardware

Chassis

CNC