Christophe BELLAT

Conseiller en séjour / Agent de promotion



Aimant le contact humain et les échanges, j'ai obtenu un BTS tourisme en 2007, en alternance avec l'Office de Tourisme du Mont d'Or et des deux lacs. Durant ce BTS, j'ai effectué différentes actions professionnelles, et notamment un projet portant sur la marque Qualité Tourisme.

Ayant cherché ma voie après mon baccalauréat Economique et Social, le tourisme a été l'une de mes premières expériences professionnelles. J'ai en effet travaillé 5 saisons d'été pour la Régie Chalain Vouglans en tant qu'Agent de port et également réceptionniste d'hôtellerie de plein air.



Suite à mon diplôme, j'ai pu parfaire mon expérience pendant un an, en travaillant pour City One Events, en tant qu'agent d'accueil au sein de la Maison de la Vache Qui Rit. J'ai ensuite évolué au sein de cette entreprise en devenant rapidement, guide bilingue, animateur, formateur et manager.



L'été qui suivit cet emploi, j'ai été embauché en tant que guide aux grottes de Baume les Messieurs pendant une saison d'été. Les groupes étaient hétérogènes et plus ou moins importants (jusqu'à 140 personnes) et cela m'a permis de développer mes techniques de guidage.



Aujourd'hui employé par le Comité Départemental du Tourisme du Jura, en tant que conseiller en séjour, mes missions sont diverses : centrale de réservation, animation, promotion...



Homme de terrain, dynamique et rigoureux j'aime le travail en équipe, le guidage et les animations.



Passionné par le tourisme, n'hésitez pas à me contacter afin d'échanger sur le sujet.



Mes compétences :

Guide

Pédagogie

Animation