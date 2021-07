Passionné des nouvelles technologie, je vend et je met en service tous les produits audio-visuel que l'on trouve sur le marché.

Je m'occupe également de l'installation des antennes terrestres ou paraboliques pour la réception des chaînes TNT et autres chaînes payantes.

J'installe tous type de logiciels et j'effectue l'entretient complet de votre PC. Je peux également donner des formations sur l'utilisation du système d'exploitation Windows, toutes versions confondus.