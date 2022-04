Christophe BELMOKHTAR

Lors de mon dernier emploi j'ai pu acquerir une experience entant qu'adjoint responsable maintenance france en climatisation , Sous les ordres directes mon responsable . Pendant 5 ans j'ai géré toutes l'ile de france ainsi que paris au sein de diverses enseignes , je m'occupait de plannifier la maintenances , les travaux ainsi que les depannages et en derniers recours me deplacais



Je souhaite avoir un emploi similaire car je pense en avoir les competences et le desir de continuer dans cette voix ou je m'epanouie totalement



Cordialement



Mes compétences :

Autonome

Reactif

Executer et faire executer des ordres

permis B