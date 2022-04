Christophe BELTZUNG

Je suis Agent d'entretien et maintenance du bâtiment



j'examine la demande client et conseil,

je chiffre les travaux et les réalise

j'apporte mon savoir faire à ceux qui veulent faire par eux même



mes domaines de compétence :

- électricité,

- climatisation réversible,

- plomberie,

- placo et dérivé,

- peinture,

- carrelage et parquet à cliper,

- plafond tendus Clipso,

- petite maçonnerie

- aménagement extérieur

- divers et autres, hors catégorie



je suis un "découvreur" et cette qualité m'a permis de progresser