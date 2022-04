Le cabinet Global RH Consulting devient en 15 ans l'acteur incontournable du recrutement et du conseil en ingénierie des RH en région Côte d'Azur, Parisienne et Principauté de Monaco.....www.globalrhconsulting.com



Notre équipe intervient sur le tout le territoire et notamment en région parisienne avec les mêmes degrés d'engagement et de service qui font notre réputation...Plus que jamais nous imposons un niveau d'excellence sans faille pour apporter aux structures nationales et internationales, les niveaux de service qui inscrivent la Gestion de l'Homme au centre des organisations modernes de notre Epoque......



Depuis 2008, Global RH Consulting est le seul cabinet global en ressources humaines régional, signataire régional de la charte de diversité, pour faire gagner la compétence sur les différences.



http://www.charte-diversite.com/charte-diversite-signataire-global-rh-consulting-1894.php



Organisme de formation agrée DIRRECTE depuis 2008, nous développons l'ingénierie de vos formations "sur mesure" , séminaires de management / stratégie / organisation/RH, et de coaching collectifs à destination des cadres.



Depuis 2006, Global RH Consulting est le partenaire principal du Student Career Center EDHEC Alumni pour le conseil en gestion de carrière des promotions diplômées et "Anciens" et Christophe BENDAYAN est intervenant EDHEC.



Depuis 2010, Global RH Consulting est intervenant dans les modules de sensibilisation au projet professionnel pour L'Université de Nice Sophia Antipolis.



Global RH Consulting propose également toute une gamme d'audits et d'outils pour réfléchir et envisager vos organisations avec de sérieuses références à l'appui :



- Audit organisationnel

- Audit de service

- Audit de restructuration

- Audit sociaux

- Audit psychosociaux

- Audit RH

- Audit GPEC

- Audit de procédures



- Dispositifs d'accompagnement individuels / Collectifs

- Médiations

- Evaluations professionnelles

- Outplacement individuels / Collectifs

- Coaching individuels et collectifs professionnels

- Bilan de compétences / d'orientation / professionnel

- Séminaires de Stratégie et Organisation



- Externalisation RH et Boîte à outil RH:

- Document unique

- Affichages obligatoires

- Règlement Intérieur

- Descriptif de fonctions et intégration d'outils d'évaluation (entretiens annuels et professionnels)

- Contrôle de gestion social

- Assistance en contentieux social

- Assistance en élaboration de contrats de travail



Depuis 2012, Christophe BENDAYAN est expert en organisation de séminaires "stratégies" organisés sous forme de coaching collectifs de dirigeants pour les secteurs associatifs publics et privés pour les Conseil d'administration et/ou autres IRP.



Depuis 2013, Christophe BENDAYAN, est référencé Consultant RH / formateur pour la Mairie de St Laurent du Var.



Depuis 2014, comme consultant externe CCI Nice Côte d'Azur dans le cadre du dispositif d'accompagnement PME Performance + destiné aux Dirigeants d'entreprises en difficultés, mais aussi consultant expert en pilotage RH dans le cadre du dispositif d'accompagnement REBOND pour les Dirigeants ayant besoin de structurer de manière opérationnelle la politique RH de leur entreprise.



