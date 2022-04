Christophe BENEC'H

Le groupe ABI FRANCE lance à partir du premier septembre, sa nouvelle plateforme http://www.consulter-mon-avocat.fr/



Aujourd’hui 91% des Français s’estiment démunis face aux démarches Juridique et administrative et 93% des Français estiment que les Avocats sont trop chers.



Le groupe ABI France a développé la plateformeArray, pour les Avocats, en collaboration avec des Avocats et au service des Justiciables.



En relation avec le barreau de Rennes, l’EDAGO et la CCI nous avons créé une plateforme qui :



- Vulgarise le droit par des pictogrammes, des vidéos, un moteur de recherche intelligent.

- Permet de réaliser des consultations rapides en ligne.

- Facilite l’identification d’un problème juridique.

- Augmente la visibilité et le CA des Avocats.

- Créée une entité numérique complémentaire à votre cabinet.

- Vous garantit le paiement des prestations réalisées par des Avocats.



Les Avocats seront aussi éléments modérateurs de la plateforme.



L’ouverture de la plateforme est annoncée au 1er septembre 2015.



Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire gratuitement.



Vous pouvez également, si vous le souhaitez, participer au développement de votre future plateforme.





merci