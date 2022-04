Christophe BÉNICOURT

Madame, Monsieur,

Je suis actuellement en recherche d’emploi, disponible immédiatement, je me

permets de vous proposer mes services en qualité de chef de cuisine.

En effet, bénéficient d’une expérience d’une dizaine d’année à ce poste je

souhaiterais mettre à profit mon savoir faire au service de votre entreprise et

participer activement à sa bonne image.

Je m’applique au quotidien, à demeurer créatif et entreprenant. Je mets un point

d’honneur à travailler des produits frais et de saison. J’affectionne plus

particulièrement une cuisine méditerranéenne tintée d’épices et de saveurs

venues d’ailleurs.

Je n’en demeure pas moins flexible et je sais faire preuve d’adaptation. Je

dispose, d’autre part, de sérieuses connaissances en pâtisserie ce qui me permets

d’être assez polyvalent.

D’une nature calme et sérieuse, je fais preuve de rigueur dans mon travail dans

un souci de qualité constante.

Je serais très heureux d’intégrer votre établissent et exprimer pleinement mon

travail et mon honnêteté.

Pour un entretien éventuel ou tout autre complément d’information, je me tiens à

votre disposition.

En espérant qu’il vous plaira d’examiner, avec bienveillance, ma candidature je

vous prie de croire, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Bénicourt Christophe



Mes compétences :

Assidu et consciencieux dans mon travail. Je suis

Je m’emploie au quotidien à travailler des produit

mon expérience

Restaurants