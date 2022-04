Christophe BENOIT

Bonjour à toutes et à tous,



Original, créatif, bienveillant, adaptable et enthousiaste ! Si je devais choisir 5 mots pour me présenter, c'est bien ceux que j'utiliserais.

Ayant eu un parcours atypique, je pense avoir acquis le sens de l'adaptabilité. Votre environnement devient très rapidement mon environnement où je prends par la suite mes marques, où je suis force de proposition pour que les choses avancent toujours dans le respect de l'autre et en concertation avec mon équipe. Valoriser les autres, les mettre en confiance, voilà ce que j'ai toujours cherché à faire au cours de mes expériences professionnelles mais aussi plus personnelles.

Une maîtrise de la langue et un intérêt particulier pour "les langues" en général, le tout couplé avec une rigueur intellectuelle mais également un petit grain d'originalité, de créativité et de loyauté, et vous obtenez un collaborateur qui saura faire l'unanimité.



Alors tout ce que je vous demande, c'est de me laisser une chance ! Sautez le pas et vous verrez que je suis capable de beaucoup si on me fait confiance !



Mes compétences :

Facebook

Twitter

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Fols