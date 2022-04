Christophe BERGEZ

Homme de terrain avec un gout pour le travail en collaboration, je suis diplômé d’un master en qualité et production végétale. D’un naturel curieux, je suis organisé, autonome et ouvert d’esprit. Je cherche un poste au niveau national en recherche et développement en sélection variétale et notamment un poste d'assistant sélectionneur.



Mes compétences :

Mise en forme des résultats

Logiciel R

Adaptation des expérimentations aux champs

Qualité rédactionnel

Génétique

Biologie