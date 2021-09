Christophe BERIOL

Mes points forts

"Leadership" et esprit d'entreprise

Adaptabilité et Flexibilité

Analyse et Synthèse

Gestion de la performance

Travail et animation d'équipe

Autonome & Motivé



Mes Défauts

Je suis ambitieux

Jaime fixer un cadre clair et précis afin de travailler sans ambiguïté.

Une trop grande confiance en mes collaborateurs.



Loisirs

Associatif :

Président de la Fédération des Bikers de France,

association regroupant plus de 5000 membres sur toute la France.

Défense des artisans Français et de la culture Française dans le milieu de la moto.

Création du label : Villages Bikers de France.

offrir, aux commerçants, une alternative touristique par laccueil positif des Bikers,

afin que cela soit profitable aux Bikers mais aussi pour lensemble des professionnels

de la ville ou du village.



Sports : Moto.



Mes compétences :

Adaptation

Autonomie

Sens de l'organisation

Esprit Critique, mais toujours Positif

Fédérer ses collaborateurs

Réactivité

Gestion de projet

Curiosité intellectuelle

La passion pour la technologie

Je suis une personne réfléchie

Engagé

Savoirs / Savoir-faire / Savoir-être

Pragmatique

Une forte résistance au stress

Un bon sens de la communication