Christophe BERNARD

Je suis Directeur d'Exploitation, avec une expérience du management sur des sites de production de plus de 10 ans et de conseil en ingénierie dans différents secteurs (aéronautique, énergie, industrie pharmaceutique, mécanique générale, automobile et chimie).



Mes compétences principales sont :



Management production :

- Direction opérationnelle de la production (responsable production, directeur d’activité, directeur d’usine, directeur d’opération…),

- Production petite, moyenne, grande série et en flux continu,

- Restructuration et réorganisation industrielle, (lean manufacturing, lean management, mise aux normes santé…),

Chef de projets :

- Management de projets dans les secteurs aéronautique, défense, cosmétique, pharmacie,

- Projets d'industrialisation et de transferts industriels,

- Projets internationaux (Italie, Chine, Dubai…).

Conseil en Ingénierie :

- Conseil en industrialisation, externalisation d’activités industrielles,

- Pilotage de projets techniques au forfait,

- Optimisation et mise en place de nouvelles organisations en production,

• Lean manufacturing (VSM, 5S, Kanban, Kaizen, TPM, SMED…).



