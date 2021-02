La SARL HDPR spécialisée dans la protection textile pour le milieu de l'industrie, spécialisée dans la protection robotique.

(Housse de protection robot industriel).

Nous pouvons également vous proposer des rideaux de protection, des soufflets pour vos machines outils etc....

En présence de problèmes diverses de maintenance sur vos machines je vous propose une solution. Nos housses s'adaptent à tous les mouvements de vos moyens de production.

Nos différents tissus sont conçus pour résister à toutes les situations extrêmes ( Température -50 °à +1000°), la projection de fonte, sable , grenaille, peinture, acide, soudure, poussières, copeaux métalliques, bois, céramique etc....

Nos secteurs d'activités sont les suivants:

Agro-alimentaire, automobile, forge, fonderie, peinture, médical, usinage, nucléaire, chimie, etc....

Nous travaillons dans le monde entier.

N hésitez pas à nous contacter.

contact@hdpr.fr

notre site internet www.hdpr.fr

Christophe BERNAUD



