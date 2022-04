Christophe BERSAN

Je me suis diriger vers le social car je trouve enrichissant d' voir des échanges avec les autres. Je trouve que l' équilibre pour moi c' est d'apporter aux autres par la retransmission des valeurs qui permettent à chacun de grandir et de s' intégrer . Cela passe par l' éducation, la prévention ,la psychologie et l' l' écoute sans jugement afin d' y trouver la confiance qui pour moi est primordiale pour bien travailler et aider ..



Mes compétences :

Nature et ornithologie peche .aquariophilie