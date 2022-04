Christophe BESLON

Expérience opérationnelle et stratégique pour :

- valoriser l'engagement responsable et sociétal de l'entreprise (RSE)

- développer ses partenariats avec des acteurs de l'intérêt général (associations, fondations, entrepreneurs sociaux...)

- piloter des projets de mécénat social, culturel ou environnemental.

Créateur dirigeant du cabinet CB Conseil - Responsabilité sociétale, mécénat, fondations (www.cbeslon-conseil.fr)

Missions d'accompagnement de dirigeants, réflexion stratégique, recherche de partenaires et création de fondations ou fonds de dotation.



Création puis direction de la Fondation d’entreprise LNC – Premier. Depuis 2006, la Fondation soutient et met en œuvre des projets d’accès à l’éducation et à la santé dans des pays en développement, principalement en Afrique.

www.fondation-lnc.org



Implication dans la circulation des idées et les échanges interculturels, déclinée pendant 20 ans de responsabilités opérationnelles dans l’édition et la diffusion du livre en France et à l’international, à la charnière des secteurs privé et public.



Traduction de livres et d'articles de l'anglais vers le français (depuis 1995).



Compétences de développeur et de manager construites dans la mise en œuvre d’opérations de promotion à l’étranger, de développement de marchés export b to b, avec plus de 20 pays visités ; direction du département éditorial d’une grande institution culturelle.



Depuis 2009, membre de "SPM Executives, des Sciences Po en mission", plateforme de promotion de l'offre d'un groupement de consultants et managers de transition indépendants.

http://www.spmexecutives.com



Expérience d'animation de bénévoles au sein d’une ONG de solidarité internationale.

Membre fondateur de plusieurs associations dans le champ social et humanitaire.



Mes compétences :

Humanitaire

Développement durable

ONG

RSE

Culture

Traduction de livres anglais-français