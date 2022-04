Christophe BEUCHARD

Depuis 2007, Dirigeant de KEREVAL, je suis en charge du développement commercial de la société et de la production des services délivrés aux clients , actuellement à 3 M€ de CA de services B to B auprès des grands comptes internationaux, nationaux et comptes régionaux.



Activité commerciale :



Élaboration du business plan et budget,

Organisation et management 5 personnes,

Gestion des partenaires et sous-traitants,

Suivi des affaires de la prospection jusqu'à la signature.



Activité marketing :



Élaboration du plan marketing stratégique et opérationnel,

Élaboration et innovation des offres de services (produit/services, prix, distribution,communication)

Lancement des nouvelles offres de services,

Plan de communication et web marketing.



Activité service opérationnel :



Recrutement des équipes techniques,

Management 25 personnes,

Suivi des contrats et engagements clients

Gestion de projet et copil





Mes compétences :

Certification

Conduite du changement

Conformité

Homologation

Performance

Qualité

Qualité logicielle

Sécurité

Sécurité Applicative

Système embarqué

Tests de charge

Tests de performance

TRA

Validation

Santé