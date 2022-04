Christophe BEZANGER

Je m'appelle Christophe, j'ai 23 ans. Je viens d'être diplômé de l'école Agostini (DAE). Cela fait 12ans que j'apprend la batterie et aimerais à l'heure actuelle enseigner les compétences que j'ai pu acquérir durant toutes ces années. Remplacer mon professeur il y 1an m'a confirmé mon engouement pour l'enseignement. Le but de mon enseignement est de transmettre mon savoir à tous ceux qui souhaitent apprendre et s'enrichir des multiples facettes de la musique. J'étudierai avec mes élèves le solfège, le rythme, la coordination et l'indépendance qui leur permettront d'appréhender la musique dans de bonnes conditions. Ces notions étant essentielles à l'apprentissage de la batterie.

Mes cours seront en partie appuyés sur la méthode Agostini mais aussi influencés par ce vers quoi l'élève aspire.



Mes compétences :

BAFA complet