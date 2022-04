Christophe BIECQUES

Mes principaux moteurs sont de :

" Former " les individus de toutes sortes,Commerciaux,Chefs d'entreprises,Commerçants,Artisans;mais aussi de passer à l'action dans l'objectif de"Chasser pour Développer et Optimiser les Ventes " des Entreprises par des Actions Pragmatiques pour identifier de Nouveaux Marchés.



Mes domaines de compétences et d'intervention sont :

-La Prospection,Cibler pour mieux Identifier et Chasser les Prospects .

-Le Développement Commercial que j'exerce par le biais de la "VENTE ÉMOTIONNELLE"

-La Vente et la Négociation Commerciale que j'exerce par le biais de CB Prospection:

Array



Mes techniques sont d'intervenir de façons ludiques et interactives sous forme de "jeux "et de "Méthodes Théâtrales" pour que les participants puissent APPLIQUER les bonnes techniques et réflexes pour TROUVER des Clients !"

" Transmettre avec Méthodologie,Pragmatisme et Originalité "

en un mot: "Vivre Pleinement ses Actions commerciales comme une Aventure Personnelle "



La Prospection est un jeu !



Mes compétences :

Formateur

Animateur

Consultant

Management

Théâtre

Responsable commercial

Pédagogie

Grands comptes

Prospection commerciale

Développement commercial