Christophe BILIC

Bonjour à tous



J'exerce le métier d'urbaniste depuis 9 ans.



N'hésitez pas à me contacter pour :

- échanger sur l'urbanisme, que vous soyez professionnel, étudiant, élu ou citoyen

- discuter d'expériences et d'opportunités professionnelles diverses (privé, public)



J'ai exercé des missions diversifiées en urbanisme :

- conseil et stratégies

- planification territoriale

- projets urbains opérationnels

- droit et procédures de l'urbanisme



J'ai participé à 3 organisations para-professionnelles:

- instructeur pour l'Office Professionnel de Qualification des Urbanistes ( OPQU ),

- administrateur de la Société Française des Urbanistes ( SFU ),

- membre du Club des SCoT (association de techniciens chargés des SCoT)



www.opqu.org

www.urbanistes.com/homepage.php



Mes compétences :

Urbaniste

Conseil