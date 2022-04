Christophe BILLARD

Rédacteur pour différents supports d’information



Presse écrite et communication institutionnelle

Gestion et animation éditoriale de site web





Positionnement professionnel



Spécialiste de l’écriture et de la gestion éditoriale pour différents supports d’information et de communication. J'ai acquis mon expérience au contact de la presse quotidienne régionale, d'un magazine mensuel et au sein d’une grande entreprise multinationale. Ma dernière formation, gestion de contenus de sites web au niveau rédactionnel, m’a donné de nouvelles compétences dans les nouvelles techniques de l’information et de la communication.



Mes compétences :

Communication

Rédacteur

Webmaster