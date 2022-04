Christophe BINTER

Après 20 ans d'expérience en industrie automobile, me voilà en reconversion professionnelle en énergies renouvelables et efficacité énergétique, avec une préférence pour cette dernière.

Il me semble primordiale d'abaisser les consommations du bâti avant d'envisager le recours aux énergies renouvelables.



En 2009, j'ai donc entrepris d'intégrer un cursus universitaire pour obtenir une licence professionnelle en efficacité énergétique et énergies renouvelables (LP 3ER) de l'Université d'Évry.



Et me voilà donc diplômé en juin 2010.



Reste à finaliser la reconversion par un emploi à teneur en efficacité énergétique des bâtiments...



Mes compétences :

Audit

Efficacité énergétique

Energétique

Énergies renouvelables

EnR

Station service

Atmosphére explosive

Installations Classées pour la Protection de l'Env

Maintenance industrielle