Christophe BIRSTER

Bonjour,



Je suis titulaire d'un BAC STI génie Electrotechnique.

Je cherche un poste d'exploitation , de conduite ou de maintenance dans le domaine électrique, énergie nouvelle ( éolienne, hydroélectrique...), nucléaire.



Je suis motivé, ponctuel, rigoureux, curieux. je peux tout aussi bien travailler seul ou en équipe.

Le travaille en 3*8 , 5*8 et l' astreinte ne me fait pas peur.

Grace à mes expérience, j'ai pu prendre conscience du respect des règle de sécurité en entreprise.

Je suis sauveteur secouriste du travail. et habilité B1V.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel