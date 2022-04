Christophe BISSIEUX

Plus de 15 années très riche à diriger des Services Commerciaux (~15 commerciaux) et/ou Technologiques puis des Sociétés (jusqu'à ~95 coll.).

Ces expériences dans le Bâtiment, l'Industrie et leurs Services ainsi qu'en Association d'Intérêt Général et Économique, à recruter, manager et faire progresser des équipes pluridisciplinaires, à développer le portefeuille et la satisfaction des clients, et à rentabiliser des budgets dans des organisations performantes et très concurrencées m'ont permis d’affûter mes Valeurs : le sens des responsabilités, la rigueur et l'adaptabilité, la recherche d'excellence et la bienveillance, l'humilité et le leadership, ...



Ces compétences managériales et ce tempérament promoteur, je souhaite aujourd'hui lui donner sens et ainsi les mettre au profit d'une entreprise structurée ou de manière plus transversale, pour un intérêt plus général, au service de notre économie locale et régionale.



----------------------------------------



2015 - DIRECTEUR RÉGIONAL BFC, MCI (mission AIREO)

........... ADMINISTRATEUR, Jeune Chambre Economique de Besançon

2013 - DIRIGEANT, DFS (mission AIREO)

........... PRÉSIDENT RÉGIONAL, Jeunes Chambres Economiques de Franche-Comté

........... MEMBRE ASSOCIÉ, Chambre de Commerce et d'Industrie de Franche-Comté

2012 - PRÉSIDENT, Jeune Chambre Economique de Besançon

........... MEMBRE ASSOCIÉ, Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs

........... ADMINISTRATEUR, MEDEF du Doubs

2010 - VICE-PRÉSIDENT, Jeune Chambre Economique Var-Estérel

2009 - GÉRANT - DIRECTEUR COMMERCIAL, HELIOconcept

........... VICE-PRÉSIDENT, Jeune Chambre Economique Var-Estérel

2007 - DIRECTEUR RÉGIONAL, Bio Solar Prod

2001 - RESPONSABLES DES OPÉRATIONS, Sunaero



Mes compétences :

Management et Développement des Collaborateurs

Management de la Performance et de la Qualité

Management de Projets complexes et innovants

Finance d'Entreprise : Gestion de CdPP

Développement Commercial

Énergies Renouvelables

Développement

Organisation

Innovation

Développement Durable

Économie