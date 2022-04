Christophe BLAIRON

Je suis diplômé en Infographie/Webdesign et titulaire d’une maîtrise en Audiovisuel.

Mon intérêt pour l’infographie et le webdesign, mes différentes expériences dans diverses sociétés ainsi que mes études m’ont permis de mettre en oeuvre et de maîtriser ces outils.

Pour mes recherches d’idées, je m’inspire au quotidien de l’actualité culturelle, aussi bien dans le domaine du cinéma, des médias que de l’internet.

Je travaille actuellement à l'agence 107 Promenade ou je gère toute la communication.



Mon site personnel :



http://christopheblairon.com/



Mes compétences :

Montage