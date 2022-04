Christophe BLANC

Mon expérience variée dans le domaine de l'interaction sol/structures, me permet d'accompagner mes clients dans la gestion de leur projet en leur apportant les compétences techniques nécessaires à la réalisation des différents ouvrages géotechniques, dans le respect des coûts et des délais.



Pationné par l'acte de construire, j'aime résoudre les difficultés de chantier dans le cadre de la maitrise d’œuvre et du suivi de projets : chaque chantier est un prototype qui stimule mon engagement.



L'échange, l'esprit d'équipe et les contacts humains au sens large, sont les valeurs que j'affectionne particulièrement dans chacun de mes projets.



Mes compétences :

Géotechnique

Calcul geotechnique

Suivi de chantiers

Géologie

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Amélioration de sol

Maitrise d'oeuvre géotechnique

Dallage industriel