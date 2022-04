Christophe BLANCHARD

Après plusieurs années d’évolution au sein de mon entreprise de prestations de services pour le maintien à domicile, je possède une expérience dans ce domaine, ainsi que dans la logistique et le management d’équipes.

En effet, le poste de logisticien qu’on m’a donné l’opportunité d’occuper, m’a permis de développer mes compétences sur la logistique en général ainsi qu'opérationnelle, établissement et suivi des stocks, et des actions correctives, afin d’être en phase avec la politique de l’entreprise.

On m’a aussi donné la chance de pouvoir manager une agence clientèle avec une dizaine de personnes avec moi, qui ma permis de toujours pouvoir apporter un service de qualité à mes clients, de développer le chiffre d’affaire ainsi que la rentabilité et de promouvoir l’image de l’entreprise.





Mes compétences :

Investissement

Autonomie

Aisance relationelle

Dynamique

Management

Informatique

Internet

Organisation du travail

Optimisation des process