Christophe BLANCHARD

- Après avoir débuté ma carrière active en 1974 à 16 ans en qualité de mécanicien d'entretien à Creusot-Loire Industrie, division industrie lourde, j'ai intégré la gendarmerie en 1977 dans le cadre de mon service militaire, puis professionnellement en 1978 et ce jusqu'au 30 mars 2011. En avril 2011 j'intègre, en qualité de responsable technique une entreprise de nettoyage industriel que je quitte le 30 juin 2012 pour des raisons personnelles. Le 3 juillet, j'intègre une entreprise de distribution multiproduits, puis de vente à domicile chez Vorwerk, L'expérience n'est pas concluante et depuis octobre j'exerce une activité dans le domaine du contrôle laitier.

- Titulaire de tous les permis de conduire (C et D notamment), tous en cours de validité, titulaire de la FCO (C) je suis à l'écoute de toutes propositions dans le domaine du transport de marchandises quel que soit sa nature, régional ou national émanant d'une entreprise du Jura. Le transport de personnes me conviendrait également.

- D'un naturel enjoué, pragmatique, persévérant et totalement disponible, je tends vers un seul objectif, la réussite du challenge confié.

- Organisé et méthodique, ponctuel et fiable, bon communiquant, je suis en capacité de m'adapter rapidement à mon nouvel environnement afin de parvenir dans des délais brefs au meilleur niveau.

- C'est donc avec sérénité que je m'engage dans la recherche d'un nouvel emploi.

- Je suis à l'écoute de toutes propositions en rapport avec mes domaines de compétence.