Christophe BLANCHARD

Après avoir travaillé plus de 10 ans dans le milieu de l’immobilier, j’ai souhaité rebondir et assouvir mon désir d’entreprendre et de travailler dans un milieu qui me passionne, l’automobile. J’ai découvert cette nouvelle manière de nettoyer les véhicules à la fois respectueuse de l’environnement et très efficace. C'est à la fois un service et une solution différente pour répondre à une clientèle qui a de moins en moins de temps libre et qui se sent de plus en plus concernée par le respect de l’environnement.



L’écomobile c’est quoi?



C’est un service rapide, mobile, pratique pour les clients, un service de qualité, pour votre auto, moto, camping-car, caravane, voiture de collection.

Le concept permet d’intervenir partout, là où le client le souhaite, que ce soit des particuliers pour l’entretien de leur véhicule, un nettoyage complet avant mise en vente, ou des professionnels vendeurs de véhicules d’occasion, loueurs, carrossiers, concessionnaires, chauffeurs etc…



Mes compétences :

Lavage extérieur

Lavage Intérieur

Lavage de véhicules à la vapeur

Désinfection de véhicule

Préparation de véhicule

Lavage Automobile