Christophe BLANCHIER

Mon expérience terrain m’a appris à analyser en profondeur un problème avant de prendre une décision. Cela m’a permis de développer mon sens de l’analyse et ma rigueur. Je ne suis pas intimidé dans les situations de groupes. Je suis franc et sincère dans mes relations. Je peux parfois me montrer direct. Je possède de l'assurance et de la confiance en moi, mais je reste ouvert à la critique et capable de remise en cause. Je suis respectueux des conventions et des règles sociales, droit, consciencieux et persévérant.



Mes formations externes :

-Stage de conduite Centaure

-Pompier 2ème intervention

-Secouriste du travail

-Habilitation électrique

-Frigoriste (habilitation manipulation des fluides)



Mes compétences :

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat

Sauveteur secouriste du travail

Oracle

Microsoft Office

Habilitation électrique

Pompier 2ème intervention

Sens de l'initiative

Autonomie

Attestation d'aptitude catégorie 1, manipulation d