Christophe BLANGY

DIRECTION D'ACTIVITE, ENCADREMENT D'EQUIPES (4 ans)

- management hiérarchique et fonctionnel de l'activité "Transitions et Transformations IT de BT" en France pour de nombreux grands comptes

- équipe de 20 collaborateurs séniors performants

- optimisation des processus collaboratifs entre équipes de Build et équipes de Run (exploitation, datacentres)

- mise en place et développement de partenariats stratégiques



DIRECTION DE PROGRAMMES ET PROJETS (15 ans)

- management stratégique de projets d'intégration de systèmes d'information, portefeuille personnel de 5 M€

- gestion des engagements et contrats

- projets internationaux, anglais courant

- méthodologie et organisation, en mode projet, bonnes pratiques d'infogérance

- certifié PMP (10 ans), et practitionner Prince 2



CONSEIL EN ORGANISATION ITIL ET PLANS DE PROGRES (2 ans)

- missions de conseil aux DSI, mise en oeuvre de plans de progrès, mise en oeuvre de processus ITIL

- pour BT, et les DSI de grands industriels de l'aéronautique et de la défense

- certifié ITIL v3, RCV (processus de mise en production et déploiement)