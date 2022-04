Christophe BLAYAC

26 ans d’expérience professionnelle de manager commercial régional (Grand Sud Ouest) au sein de la multinationale Energizer-Edgewell qui commercialise ses produits en grande distribution.

Préalablement, chef de secteur (2 ans), puis responsable de comptes clés en grande distribution (3 ans), ces deux expériences m’ont permis d’acquérir et de maitriser les techniques de la négociation.

Sensible à la formation des équipes commerciales j’ai créé et animé « l’école de vente » au sein de la dernière structure commerciale ou je travaillais.

Ce sont ces expériences de vente, de management et de gestion des potentiels humains que je souhaite aujourd'hui partager.



Mes compétences :

Management

Formation professionnelle continue

Formation commerciale

Développement commercial