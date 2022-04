Christophe BLONDEAU

De formation Ingénieur Agro alimentaire, j'ai orienté ma carrière dans le domaine de l'emballage.

Tout d'abord responsable Qualité, j'ai mis en place un système qualité en vue de la certification ISO 9001. En parallèle, j'ai développé la relation Partenariat client tout en gérant les réclamations clients et fournisseurs.

Après 2 ans, j'ai eu l'opportunité de m'orienter dans le domaine de la production en gérant un atelier de fabrication de barquettes en polystyrène de 80 personnes. Cette expérience m'a permis de m'affirmer et de développer des qualités de management. La gestion d'un atelier , les gains de productivité constant m'ont permis d'atteindre mes objectifs.

La possibilité de reprendre la service Qualité Sécurité Environnement après 2.5 ans m'a permis ensuite de mettre en pratique le management en vue d'obtenir une adhésion de tous en terme de qualité, sécurité et environnement. L'obtention de la certification ISO 9001 et dernièrement de la certification BRC IOP (HACCP) sont le résultat d'une sensibilisation et d'une animation constante de Qualité de "terrain". La découverte des intérets et obligations sécuritaires et environnementales s'est parfaitement intégrée dans la démarche d'amélioration continue engagée.

Depuis 2006, j'ai diversifié mon expérience dans les domaines de l'automobile(ISO TS 16949), les pièces techniques, la cosmétique,..et cela afin d'adapter un système qualité répondant aux exigences clients.

Depuis 2014, une nouvelle opportunité me permet maintenant de découvrir un autre matériel d emballage : le carton et de développer l'application de méthodologies et d.outils qualité sur les sites SAICA PACK France



Mes compétences :

Environnement

Qualité

Manager

Amélioration Continue

Industrie

Sécurité

QSE

Rigueur