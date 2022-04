Christophe BOCQUET

* 14 années d’expérience reconnue dans la structuration et l’accompagnement des équipes multiculturelles R&D, Qualité et Achats (24 personnes en management direct)

* Expert textile pour les matières premières et les produits finis

* Grandes connaissances des besoins clients et des critères qualité pour la plupart des produits de mode, de sport et de luxe

* Excellentes qualités de communication et de gestion d’équipe, toujours orienté objectifs

* Pragmatique, fiable et orienté client, ne compromettant jamais les plus hauts standards de qualité

* Grandes connaissances des normes et réglementations internationales



Mes compétences :

Textiles techniques

Textiles éthiques

Textiles sérigraphie

Textiles

Innovation produit

Gestion de projets

Expertise

Technique

achats

Textile

sourcing

qualité

Luxe