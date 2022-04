Bonjour à tous,



Il s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu de maintenir en permanence plusieurs sites professionnels communautaires.



Aussi, je vous propose de me rejoindre sur Linked In (https://www.linkedin.com/pub/christophe-bodin/14/293/ab ) où vous trouverez les dernières informations et nous pourrons partager des liens.



En vous remerciant de votre compréhension.

Cordialement,

Christophe Bodin





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



15 ans d'expérience en Stratégie et en Développement d'Entreprise. Expertise des Telecoms et de l'Internet.

Expériences dans les secteurs Mines, Energie, Commerce Electronique, Médias, Assurance, Matériaux de Construction.

Management de projets stratégiques transverses. Anglais courant.



Objectifs : Direction de Projet, Business Unit, Stratégie/Développement.



Mes compétences :

Accompagnement

Analyse stratégique

Développement partenariats

Distribution

Internet

Mobile

Multimedia

Partenariats

Plan d'affaires

Relation Client

Telecom