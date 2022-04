Christophe BON

Contact clé au sein de différentes projets pour l’intégration de systèmes et applications au sein de projets et environnements complexes, mes prestations s’appuient sur un parcours professionnel international où je gère les exigences clients par :

1) l’identification précise de leurs besoins accompagnée d'un dialogue rapproché,

2) le respect de priorités ayant conduit à la réussite des projets impliqués, le planning avec ses jalons de livraisons, une gestion du risque pertinente, et la performance du produit au sein de projets complexes,

3) le contact rapproché auprès de partenaires clés et leaders tiers parties.







Certificats gestion de projets

- Décembre 2005: PRINCE2 (PRojects In Controlled Environments)



Mes compétences :

Assurance

Coordination

Coordination projet

Europe

Gestion Projet

High Technologies

Intégration

integration systèmes

International

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Outsourcing

Project Co-ordination

Project coordination

Resourcing

Staffing

system integration