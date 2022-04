Christophe BONNEAU

JE SUIS CHAUFFEUR PL/SPL CACES GRUE AUX J4AI EFFECTUE DES MISSIONS ET CDD EN TRANSPORT BETON ET CONDUITE PORTE CHAR /BENNES DIVERS PL/ MANOEUVRE DIVERS CHANTIER TP/GRUE

JE SUIS ACTUELLEMENT A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI COMME CHAUFFEUR DIVERS SECTEUR BTP ET ZONE AQUITAINE POITOU CHARENTE







Mes compétences :

Chauffeur grue aux + porte engins dolly

Chaffeur benne

MECANIQUE GENERALE

OPERATEUR INDUSTRIE

MANOEUVRE CHANTIER

Manutention

Bricolage TOUS TRAVAUX

CHAUFFEUR TOUPIE

MECANICIEN MOTOCULTURE

Cariste